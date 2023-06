Com direito a ‘olé’, Colômbia vence Alemanha em amistoso e aumenta crise dos rivais

Luís Diaz e Cuadrado marcaram na vitória por 2 a 0 dos sul-americanos; a Alemanha venceu apenas quatro dos últimos 16 jogos

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Alemanha vive má-fase sob gestão de Hansi Flick, que chegou para substituir Joaquin Low



A ‘era Hansi Flick’ na seleção da Alemanha não está passando por um bom momento. Nesta terça-feira, 20, a equipe voltou a jogar mal e perdeu por 2 a 0 para a Colômbia, em amistoso em Gelsenkirchen. A derrota foi tão grande que teve até gritos de ‘olé’ vindos das arquibancadas. Essa é a segunda derrota seguida dos alemães, que nos últimos 16 jogos, só venceram quatro vezes. Do outro lado o tempo é bom para os colombianos que venceram pela primeira vez os alemães e estão invictos em 2023: oito jogos, seis vitórias e dois empates. Dentro de campo a Alemanha até teve a posse de bola, mas errou muitos os passes. A Colômbia ganhou confiança e colocou Ter Stegen para trabalhar. Ao todo, foram quatro finalizações da equipe sul-americana no primeiro tempo. No segundo tempo, vieram os gols. Logo aos oito minutos, Cuadrado cruzou na cabeça de Luís Díaz e abriu o placar. A Alemanha, mesmo desorganizada tentou pelo menos o empate, mas acabou levando o segundo gol. Aos 33 minutos, após cruzamento de Machado, a bola bateu no braço de Kimmich e o árbitro marcou pênalti. Cuadrado bateu bem e ampliou. Revoltados com o resultado, os torcedores alemães passaram a gritar ‘olé’ nos minutos finais.

*Com informações do Estadão Conteúdo