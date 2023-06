Brasil vence Bulgária com tranquilidade e sobe para quarta posição da Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira conquistou um triunfo expressiva sobre búlgaros por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/15

Reprodução/Twitter/@timebrasil Brasil venceu a Bulgária na Liga das Nações



A seleção brasileira masculina de vôlei não teve a menor dificuldade para ganhar da Bulgária, nesta terça-feira, 20, na abertura da segunda rodada da Liga das Nações. Em Orleans, na França, o Brasil conquistou uma vitória expressiva sobre búlgaros por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/18 e 25/15. Os destaques do jogo foram Alan, pelo Brasil, e Nikolov Aleksandar, pela Bulgária, os maiores pontuadores do jogo, com 14 cada. Com o resultado, a equipe treinada por Renan Dal Zotto sobre ao quarto lugar na classificação geral, com quatro triunfos e uma derrota (diante de Cuba). Ainda nesta semana, os brasileiros encaram Japão, Eslovênia e França – todos em território francês. Ao final desta “maratona”, a seleção terá um período de descanso e ainda enfrentará adversários na terceira rodada. No fim, os oitos melhores colocados avançam para as quartas de final da competição.