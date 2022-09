Real Madrid repudia racismo contra Vinicius Júnior e promete tomar medidas legais

Em nota, o clube madrileno tratou a declaração de Pedro Bravo, presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, como ‘lamentável’ e ‘infeliz’

Reprodução/Twitter/@Real Madrid Vinicius Júnior recebeu apoio do Real Madrid após ser alvo de comentários racistas



O Real Madrid emitiu um comunicado oficial na tarde desta sexta-feira, 16, para repudiar a fala racista de Pedro Bravo, presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, que chamou Vinicius Júnior de “macaco” durante o programa “El Chiringuito”. Na nota, o clube espanhol trata a declaração do empresário como “lamentável” e promete tomar medidas legais contra os preconceituosos. “O Real Madrid quer mostrar todo o seu amor e apoio a Vinicius Junior, um jogador que entende o futebol como uma atitude perante a vida baseada na alegria, respeito e desportismo. O futebol, que é o esporte mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência. O clube instruiu seus serviços jurídicos a tomar medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores”, diz um trecho do texto. Anteriormente, Pelé, Neymar e outros jogadores da seleção brasileira, além da própria CBF, já haviam prestado apoio ao jovem atacante, que está sendo criticado por comemorar seus gols com danças.

Confira a nota na íntegra abaixo:

O Real Madrid CF repudia todo o tipo de expressões e comportamentos racistas e xenófobos no campo do futebol, do desporto e da vida em geral, como os lamentáveis ​​e infelizes comentários feitos nas últimas horas contra o nosso jogador Vinicius Junior.

O Real Madrid quer mostrar todo o seu amor e apoio a Vinicius Junior, um jogador que entende o futebol como uma atitude perante a vida baseada na alegria, respeito e desportivismo.

O futebol, que é o esporte mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência.

O clube instruiu seus serviços jurídicos a tomar medidas legais contra qualquer pessoa que use expressões racistas contra nossos jogadores.