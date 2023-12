Com Dortmund e PSG classificados, veja quem avançou às oitavas da Liga dos Campeões 

O sorteio dos confrontos da próxima fase está marcado para a próxima segunda-feira, 18

Reprodução/X/@BVB Dortmund e PSG empataram em 1 a 1 e avançaram ao mata-mata da Liga dos Campeões



Os 16 times classificados para as oitavas de final da Liga dos Campeões já estão conhecidos. As últimas três vagas foram preenchidas nesta quarta-feira, 13, com o complemento da última rodada da fase de grupos. Na chave F, considerada a da “morte”, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain garantiram a passagem para a próxima fase com um empate em 1 a 1, no Signal Iduna Park. Assim, Milan e Newcastle estão fora da Champions. Já no Grupo H, o Porto confirmou o favoritismo sobre o Shakhtar Donetsk, ficando com a segunda vaga – o Barcelona terminou na liderança. Assim, os times que vão para o mata-mata são: Bayern de Munique, Copenhagen, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Lazio, Dortmund, PSG, Manchester City, RB Leipzig, Barcelona e Porto. O sorteio dos confrontos da próxima fase está marcado para a próxima segunda-feira, 18.