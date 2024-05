Com gol de atacante da seleção brasileira, Porto bate o Sporting na prorrogação e é campeão da Taça de Portugal

Após rival abrir o placar, empate portista foi anotado por Evanilson, convocado por Dorival Júnior para a Copa América; equipe de Lisboa teve um jogador expulso

ANTÔNIO COTRIM/EFE/EPA Jogadores do Porto comemoram o título da Taça de Portugal



O Porto garantiu seu 20º título na Taça de Portugal ao vencer o Sporting por 2 a 1 na prorrogação, em final disputada neste domingo (26). Após empate no tempo normal, a equipe dos Dragões assegurou na prorrogação sua terceira conquista consecutiva no torneio. O primeiro gol da vitória portista foi marcada pelo atacante Evanilson, recém-convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira que disputará a Copa América dos Estados Unidos. Com a vitória, o Porto se consolida como o segundo maior vencedor da Taça de Portugal, com 20 troféus. O Benfica lidera a lista, com 26 conquistas.

O Sporting, que havia vencido o Campeonato Português e buscava o doblete, abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça do zagueiro Jeremiah St. Juste. No entanto, o Porto empatou pouco depois. A defesa alviverde falhou e Catamo deixou a bola nos pés de Evanilson, que não desperdiçou a chance. Ainda no primeiro tempo, um momento polêmico ocorreu quando a arbitragem marcou um pênalti em Galeno e expulsou o zagueiro St. Juste. Após revisão do VAR, o juiz manteve o cartão vermelho, mas cancelou o pênalti, apontando uma falta fora da área. Com um jogador a mais, o Porto pressionou o adversário, mas não conseguiu marcar o gol da vitória no tempo normal. Na prorrogação, Evanilson foi derrubado pelo goleiro Diogo Pinto dentro da área, resultando em um pênalti. Taremi cobrou no meio do gol e garantiu o título.

