Com gol de brasileiro, Inter de Milão massacra a Lazio e encosta na líder Atalanta

A Inter de Milão mostrou força na 16ª rodada do Campeonato Italiano ao aplicar uma goleada por 6 a 0 sobre a Lazio, nesta segunda-feira (16), no estádio Olímpico de Roma. Com gols de Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram, o time se manteve na terceira colocação, com 34 pontos, atrás de Atalanta (37) e Napoli (35). Este foi apenas o segundo gol do lateral brasileiro Carlos Augusto com a camisa da Inter. O ex-jogador do Corinthians, que começou a partida no banco, já soma 59 jogos pelo clube italiano.

A vitória amplia a boa fase da Inter de Milão, que sofreu apenas uma derrota em 15 jogos e ainda tem um jogo a menos, contra a Fiorentina, adiado após o meia Edoardo Bove, da equipe adversária, sofrer um mal súbito. Com 37 pontos, a equipe comandada por Simone Inzaghi tem 34 pontos, três a menos do que a líder Atalanta e um a menos do que o Napoli, segundo colocado. A Lazio, por sua vez, sofreu a segunda derrota nos últimos cinco jogos e caiu para o quinto lugar, com 31 pontos, atrás da Fiorentina, que tem a mesma pontuação. A Juventus, com 28 pontos, aparece na sequência.

Com o resultado, a Inter também aumentou seu tabu sobre a Lazio, contra quem não perde desde 2022. Nesse período, foram cinco confrontos, com quatro vitórias e um empate. No retrospecto histórico, o clube de Milão soma 76 vitórias, 61 empates e 44 derrotas diante do rival.

No primeiro tempo, a estratégia do técnico Simone Inzaghi funcionou perfeitamente. Atuando fora de casa, a Inter cedeu espaço à Lazio nos minutos iniciais, mas foi decisiva nos momentos certos. Aos 41 minutos, Calhanoglu abriu o placar em cobrança de pênalti, após toque de mão de Samuel Gigot. Quatro minutos depois, Dumfries fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Dimarco, que marcou de primeira, ampliando para 2 a 0. A Lazio teve apenas uma oportunidade clara na etapa inicial, em finalização de Isaksen defendida pelo goleiro Sommer.

Na segunda etapa, a Inter transformou o jogo em um massacre. Aos seis minutos, Barella acertou um chute no ângulo, marcando o terceiro. Logo depois, aos oito, Dumfries completou de cabeça um cruzamento de Bastoni para fazer o quarto. A goleada continuou aos 32 minutos, quando Dimarco cruzou para Carlos Augusto, que finalizou no canto direito. O placar foi fechado aos 45 minutos, com Thuram marcando o sexto gol. A Lazio tentará se recuperar no próximo sábado (21), enfrentando o Lecce fora de casa, às 16h45 (horário de Brasília). Já a Inter de Milão volta a campo na segunda-feira (23), no mesmo horário, recebendo o Como no estádio Giuseppe Meazza.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira