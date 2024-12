River Plate assume liderança do ranking da Conmebol

Palmeiras, que foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores, perdeu a primeira posição; Botafogo, atual campeão da competição, teve um salto significativo, passando da 49ª para a 21ª posição

Reprodução/Instagram/@riverplate Outros clubes brasileiros que se destacam no top-30 incluem o Grêmio, que ocupa a 11ª posição, e o Internacional, que está em 15º



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou recentemente o ranking que será utilizado para a definição dos potes no sorteio da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2025. Com essa atualização, o Palmeiras, que foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores, perdeu a primeira posição para o River Plate, que agora lidera a lista. No novo ranking, o Flamengo se mantém na quarta colocação, enquanto o Atlético-MG avançou do 14º para o 7º lugar. O São Paulo também subiu uma posição, ocupando agora o oitavo lugar, e o Fluminense melhorou sua posição em duas colocações, ficando em décimo. O Botafogo, atual campeão da Libertadores, teve um salto significativo, passando da 49ª para a 21ª posição.

Outros clubes brasileiros que se destacam no top-30 incluem o Grêmio, que ocupa a 11ª posição, e o Internacional, que está em 15º. O Corinthians, por sua vez, subiu do 22º para o 18º lugar, enquanto o Santos se encontra na 19ª posição. O Cruzeiro, após sua participação na final da Sul-Americana, aparece em 26º.

Por outro lado, os times da região Sul do Brasil enfrentaram quedas em suas classificações. O Grêmio, por exemplo, permanece em 11º, enquanto o Internacional e o Athletico-PR estão em 15º e 9º, respectivamente. O Flamengo, no entanto, conseguiu manter sua posição entre os quatro primeiros.

Veja os 30 primeiros times do ranking

1º – River Plate-ARG

2º – Palmeiras

3º – Boca Juniors-ARG

4º – Flamengo

5º – Peñarol-URU

6º – Nacional-URU

7º – Atlético-MG

8º – São Paulo

9º – Athletico-PR

10º – Fluminense

11º – Grêmio

12º – Racing-ARG

13º – Olimpia-PAR

14º – LDU-EQU

15º – Internacional

16º – Libertad-PAR

17º – Independiente del Valle-EQU

18º – Corinthians

19º – Santos

20º – San Lorenzo-ARG

21º – Botafogo

22º – Independiente-ARG

23º – Colo Colo-CHI

24º – Estudiantes-ARG

25º – Barcelona-EQU

26º – Cruzeiro

27º – Bolívar-BOL

28º – Atlético Nacional-COL

29º – Vélez Sarsfield-ARG

30º – Lanús-ARG

Publicado por Fernando Dias