Com gol de estreante e ode a Vinícius Júnior, seleção brasileira goleia Guiné por 4 a 1 e encerra jejum pós-Copa do Mundo

Equipe canarinho não vencia uma partida desde novembro, quando bateu a Suíça na fase de grupos do Mundial; amistoso disputado em Barcelona teve ações contra o racismo

Pau Barrena/AFP Vinícius Júnior comemora após marcar o quarto gol do Brasil contra Guiné



A seleção brasileira venceu neste sábado, 17, o seu primeiro jogo após cair nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar. Em Barcelona, na Espanha, o time comandado pelo interino Ramón Menezes derrotou Guiné por 4 a 1, com gols de Joelinton, do Newcastle, Rodrygo, Militão e Vinícius Júnior, os três do Real Madrid. “Estava sonhando no quarto, imaginando esse momento. Primeiro jogo da seleção, é orgulho grande. Fiquei lembrando do tempo de criança, desde a peneira no Sport e todo caminho até aqui. Passou um filme na cabeça”, disse o autor do primeiro gol, que fez sua estreia em verde e amarelo. Foi a segunda partida do Brasil após a derrota para a Croácia nos pênaltis. Antes, havia perdido para o Marrocos, em março. Contando o Mundial, a Canarinho não vencia desde 28 de novembro, quando bateu a Suíça por 1 a 0 na fase de grupos.

Foi a primeira vez que a seleção de Guiné enfrentou um campeão mundial. Com uma marcação forte, a equipe africana, que tem como destaque Keitá, ex-jogador do Liverpool, ficultou as ações do Brasil até Joelinton abrir o placar. Após cobrança de falta na área, o volante aproveitou bate e rebate para conferir, aos 27 minutos do primeiro tempo. Três minutos depois, Rodrygo roubou a bola na direita, avançou em direção à área e bateu com força. Guirassy diminuiu de cabeça aos 36, mas o time de Ramón voltou a ficar em vantagem confortável no início do segundo tempo, com Militão, após cobrança ensaiada de escanteio.

No final, o ex-corintiano Malcom sofreu pênalti e possibilitou ato simbólico. Casemiro pegou a bola e deu para Vinícius Júnior bater e fechar o placar num amistoso em que seu nome ficou em evidência, sobretudo por causa do preconceito que sofre na Espanha. O duelo teve diversas ações de combate ao racismo, incluindo a camisa preta que a seleção usou no primeiro tempo. “Foi importantíssimo vencer, ainda mais em um lugar especial para o Vini. Parabéns à seleção brasileira e à CBF, que vêm lutando contra o racismo”, disse Casemiro, após o jogo.

Ainda à espera de uma resposta do técnico Carlo Ancelotti, técnico de Vinícius Júnior, Rodrygo e Militão no Real Madrid, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira, 20, contra Senegal, em Lisboa. A entidade está confiante em um “sim” do renomado profissional italiano.

Confira posts sobre a partida em Barcelona

#Canelada NO AR!⚽ Brasil SE IMPÕE e METE 4 em Guiné@zemanoeljp – "Data Fifa contra Guiné a gente só espera um TREINO e com GOLEADA! Foi um TREINO SEM TREINADOR" pic.twitter.com/oY7L4nXyZN — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) June 17, 2023

Com racismo não tem jogo! Vencemos dentro de campo. E vamos vencer fora de campo essa dura batalha contra o racismo Brasil 4×1 Guiné pic.twitter.com/c6GtVllo2g — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 17, 2023