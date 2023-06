Torcida do Santos faz protesto com caixões, desafia ‘elenco frouxo’ para um jogo e tenta invadir CT

Jogadores foram cobrados por uma vitória no clássico com o Corinthians, marcado para a próxima quarta-feira

JOTA ERRE/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Protesto da torcida do Santos em frente ao CT Rei Pelé



Centenas de torcedores do Santos protestaram neste sábado, 17, contra a má fase da equipe, 13 colocada do Brasileirão e já eliminada da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Com caixões que mostravam os rostos dos membros do Comitê de Gestão, os santistas — a maioria membro de torcidas organizadas — extravasaram contra a diretoria (omissa na visão deles) e o elenco (chamado de vagabundo). Andrés Rueda foi chamado de “pior presidente da história” e cobrado por não reforçar o time. Já os jogadores foram desafiados. Onze torcedores com uniformes alvinegros desafiaram os profissionais do Peixe para uma partida.

Quando os ânimos se exaltaram, o grito de ordem foi “vai tomar porrada se eu trombar o elenco na balada”. Além disso, os atletas foram ameaçados às vésperas do clássico com o Corinthians, marcado para a semana que vem, na Vila Belmiro. “Se na quarta-feira não ganhar, olê, olê, ola, o pau vai quebrar”. Sobrou ainda para o técnico Odair Hellmann: “Professor de várzea é melhor do que você”. Alguns torcedores tentaram invadir o CT Rei Pelé, mas foram impedidos pelos líderes das organizadas.

Veja a repercussão do protesto santista nas redes sociais

CONFUSÃO EM SANTOS 😬🐳 Torcida do Santos realiza protestos em frente ao CT Rei Pelé e alguns torcedores do Santos tentaram invadir o estabelecimento do clube. Porém, os líderes das organizadas acalmaram os ânimos da torcida e a situação se normalizou. Vídeo: Gabriel Teles pic.twitter.com/96eBbHhgzs — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) June 17, 2023

DARIA JOGO?🤔 Durante protesto no CT Rei Pelé, torcedores do Santos levaram bola, montaram uma equipe e desafiaram o elenco para um jogo. A comissão técnica do Peixe recusou disputar a partida. pic.twitter.com/olp3CnbRl3 — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) June 17, 2023