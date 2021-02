Guarani tenta recontratar atacante Matheus Davó, do Corinthians

O interesse bugrino no jogador foi confirmado por Roberto de Andrade, diretor de futebol do clube alvinegro

PETER LEONE/ESTADÃO CONTEÚDO Matheus Davó celebra gol com a camisa do Corinthians diante do Internacional



Em busca de reforços para o setor ofensivo, o Guarani tenta repatriar o centroavante Matheus Davó, que não está nos planos da comissão técnica do Corinthians para a temporada de 2021. O interesse bugrino no jogador foi confirmado por Roberto de Andrade, diretor de futebol do clube alvinegro. Ainda segundo o dirigente, outros times também demonstraram interesse no empréstimo do atacante de 21 anos.

O Guarani gostaria de contar com Matheus Davó até o final do Campeonato Brasileiro da Série B pagando parte dos seus salários durante esse período. Com passagem pela base de Joinville e Portuguesa, Matheus Davó foi revelado no Guarani e subiu para o profissional em 2019 depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante marcou três gols em 30 partidas antes de ser contratado pelo Corinthians no início de 2020.

Na temporada passada, Matheus Davó disputou apenas sete jogos e marcou dois gols com a camisa alvinegra, perdendo espaço desde a chegada do técnico Vagner Mancini. Sua última partida foi no dia 22 de novembro. Em relação ao atacante Walter, que não deve ter o contrato renovado pelo Athletico-PR após o Brasileirão, o presidente Ricardo Miguel Moisés disse que não há nenhuma negociação em andamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo