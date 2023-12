Com gols de Benzema e Romarinho, Al-Ittihad vence e fica perto de enfrentar o Fluminense no Mundial 

Equipe saudita derrota o Auckland City com facilidade na abertura do torneio da Fifa; próximo rival será o Al-Ahly, do Egito

STR / AFP Al Ittihad venceu na estreia do Mundial de Clubes



O Al-Ittihad estreou com o pé direito no Mundial de Clubes ao vencer o Auckland City (Nova Zelândia) por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira, 12, em jogo disputado no Estádio Rei Abdullah, em Jidá. Contando com o apoio de sua torcida, o time da Arábia Saudita confirmou o favoritismo e ganhou com gols de Karim Benzema, N’Golo Kanté e Romarinho. Agora, a equipe do técnico argentino Marcelo Gallardo, ex-River Plate, medirá forças com o Al-Ahly (Egito), nesta sexta-feira, 15, no mesmo estádio, em duelo válido pelas quartas de final. O vencedor terá pela frente o Fluminense, atual campeão da Libertadores da América. Do outro lado da chave, o Manchester City aguarda o duelo entre León (México) x Urawa Reds (Japão) para saber quem será seu rival na semifinal. A grande decisão está marcada para o dia 22 de dezembro.