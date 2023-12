Fifa divulga data da cerimônia do The Best em Londres

Cerimônia acontecerá em Londres e premia os melhores jogadores e jogadoras do mundo

Reprodução/ Fifa.com Fifa premia todos os anos os melhores jogadores e jogadoras do mundo



A Fifa divulgou nesta sexta-feira, 8, a data da premiação do The Best, um dos mais badalados prêmios do futebol mundial. O evento acontecerá no dia 15 de novembro, em Londres, na Inglaterra. Nas próximas semanas, a entidade irá revelar os finalistas das principais categorias, que incluem os melhores jogadores masculinos e femininos do mundo, treinadores, gols mais bonitos e seleção do ano, em parceria com a FIFPRO. No ano passado, a cerimônia aconteceu em Paris, mas desta vez voltará para a capital inglesa. Entre os indicados para as oito categorias, o goleiro brasileiro Ederson é o único representante do país nos prêmios técnicos. Ele concorrerá ao posto de melhor goleiro do mundo com Courtois (Real Madrid), Onana (ex-Inter de Milão e atualmente no Manchester United), Ter Stegen (Barcelona) e Bono (ex-Sevilla e hoje no Al-Hilal). O Manchester City é o clube com mais indicações, tanto entre os jogadores quanto com o técnico Pep Guardiola. Os favoritos ao prêmio principal são Erling Haaland e Kevin De Bruyne. No entanto, Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Lionel Messi, ex-PSG e atualmente no Inter Miami, também estão na disputa. Os vencedores de cada categoria serão escolhidos por meio de votação de diferentes grupos, incluindo treinadores, capitães das seleções, jornalistas e torcedores. Os fãs podem votar em seu favorito no site da Fifa. A premiação promete ser um grande evento, reunindo os maiores nomes do futebol mundial em uma noite de celebração e reconhecimento.