Com gols de Messi e Mbappé, PSG vence Lens em ‘final antecipada’ do Francês

Time parisiense amplia vantagem para segundo colocado e dá passo importante em busca do título

EFE/EPA/TERESA SUAREZ Messi e Mbappé marcaram para o PSG diante do Lens



O Paris Saint-Germain deu um passa importante na busca pelo título do Campeonato Francês neste sábado, 15, ao vencer o Lens por 3 a 1, no Parque dos Príncipes. Em confronto direto entre líder e segundo colocado, o PSG conseguiu ampliar sua vantagem – agora são nove pontos de vantagem. Após ser pressionado pelos visitantes no início do duelo, a equipe de Christophe Galtier conseguiu mudar o rumo a partir da expulsão de Abdul Samed, ainda no primeiro tempo. Com um homem a mais, os parisienses marcaram com Kylian Mbappé, Vitinha e Lionel Messi – o gol do argentino contou com um lindo do toque de calcanhar de Mbappé. O próximo compromisso do PSG está marcado para sexta-feira, 21, diante do Angers, fora de casa. Restam sete rodadas para o fim da competição.