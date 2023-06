Com Lucas Paquetá decisivo, West Ham vence Fiorentina e é campeão da Conference League 

Brasileiro deu bela assistência aos 45 minutos do segundo tempo e garantiu primeiro título aos Hammers

Reprodução/Twitter/@Wetham West Ham venceu a Fiorentina na final da Conference League



O West Ham confirmou o favoritismo e conquistou a Conference League nesta quarta-feira, 7, ao derrotar a Fiorentina por 2 a 1, em Praga, na República Tcheca. Com clima tenso, o jogo precisou ser paralisado na etapa inicial após ingleses arremessarem objetos no gramado, atingindo o lateral Biraghi. Em campo, o time britânico saiu em vantagem com Benrahma, em cobrança de pênalti, já no segundo tempo. A Viola, por sua vez, empatou na sequência, com o italiano Bonaventura. Já aos 45 minutos, entretanto, o brasileiro Lucas Paquetá deu um belo passe para Bowen marcar o gol do título. Com o resultado, os Hammers ganham o torneio pela primeira vez – fundada em 2022, na temporada passada, a competição só tinha a Roma como campeã.