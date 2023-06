Messi confirma acerto verbal com Inter Miami e explica por que não fechou com o Barcelona

Argentino afirmou que está apalavrado com o clube dos Estados Unidos, dirigido por David Beckham

Friedemann Vogel/EFE/EPA Messi foi campeão mundial com a seleção argentina



O atacante Lionel Messi confirmou que está apalavrado com o Inter Miami, dos Estados Unidos. Em entrevista ao jornal espanhol “Marca”, o argentino afirmou que tem um acerto verbal com o clube dos Estados Unidos, dirigido por David Beckham. “Tomei a decisão de ir para Miami. Ainda não fechei 100%. Faltam algumas coisas, mas decidimos seguir para este caminho”, declarou. Sem clube após não renovar com o Paris Saint-Germain, o craque afirmou que gostaria de retornar ao Barcelona, onde foi multicampeão durante quase duas décadas. Os problemas fiscais dos Culés e a incerteza de que poderia ser inscrito, entretanto, fizeram com o “Extraterrestre” desistisse de esperar a equipe do coração. “Se voltar ao Barcelona não deu certo, queria sair da Europa, sair dos holofotes e pensar mais na minha família. Queria muito [retornar], estava muito ansioso para poder voltar, mas depois de ter passado pelo que vivi e pela saída que tive, não queria ficar na mesma situação de novo: esperando para ver o que ia acontecer e colocar meu futuro na mão de outra pessoa”, continuou.

Para acertar o retorno de Lionel Messi, o Barcelona teria que se desfazer de alguns jogadores e até mesmo reduzir o salário de outros atletas. Tudo isso para que o clube não descumprisse as regras do FairPlay Financeiro da LaLiga, responsável por organizar o Campeonato Espanhol. “Ouvi dizer que tinham de vender jogadores ou baixar os salários dos jogadores e a verdade é que não queria passar por isso, nem me encarregar de obter algo que tivesse a ver com tudo isso”, afirmou o argentino. Em 2021, vale lembrar, o astro retornou da Copa América decidido a ficar na equipe espanhola, mas viu os problemas econômicos do clube atrapalharem seus planos. Assim, Messi acabou fechando com o PSG, onde atuou por duas temporadas e colecionou três títulos. Sincero, o craque classificou a passagem pelo time parisiense como “difícil”. “A verdade é que o primeiro ano foi muito difícil, como já disse na ocasião, por diversos motivos. No segundo ano, nos primeiros seis meses me senti muito, muito bem, muito à vontade no clube, na cidade, com minha família. No meio foi a Copa do Mundo e acho que a Copa marcou um pouco todos os times no geral. Acho que condicionou muito a temporada. Eu esperava terminar de forma diferente, mas olha, foram dois anos, que, em geral, foram difíceis para mim, mas ficaram para trás”, acrescentou.