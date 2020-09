Com Mbappé de volta e sem Neymar, PSG vence Nice por 3 a 0

Gols foram marcados por Mbappé, Di María e Marquinhos; essa foi a segunda vitória seguida do time de Paris

Reprodução/ Twitter PSG Di María marcou um dos gols do PSG na vitória por 3 a 0 contra o Nice



Com o retorno de Kylian Mbappé, que cumpriu quarentena e se recuperou da Covid-19, o Paris Saint-Germain, apesar dos vários desfalques, venceu facilmente o Nice, por 3 a 0, neste domingo (20), na quarta rodada do Campeonato Francês. A equipe treinada por Thomas Tuchel foi a campo sem Neymar, Leandro Paredes, Larwin Kurzawa e Abdou Diallo, suspensos após o clássico contra o Olympique de Marselha.

O lateral-esquerdo Juan Bernat, lesionado, também desfalcou o time, que, em compensação, contou com o retorno de Mbappé em boa hora e Ángel Di María em grande fase, e a dupla resolveu. Ainda no primeiro tempo, o francês abriu o placar aos 38 minutos, em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. Aos 46, Mbappé fez fila desde o meio de campo, entrou na área e teve a finalização defendida pelo goleiro Walter Benítez, mas Di María pegou o rebote e ampliou.

No segundo tempo, aos 21, o argentino cobrou falta lateral e Marquinhos subiu para cabecear e marcar o gol que definiu o triunfo fora de casa, no estádio Allianz Riviera. O resultado marca a segunda vitória seguida do PSG, que iniciou o Campeonato Francês com duas derrotas e, agora, soma seis pontos. Com a mesma pontuação, o Nice está em momento inverso, chegando à segunda derrota consecutiva, após ter ganhado nas duas primeiras rodadas.

*Com Agência EFE