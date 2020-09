Corinthians: Luan treina e pode reforçar time para jogo contra o Sport

Recuperado do estiramento na coxa direita que o tirou dos últimos quatro duelos, o meia trabalhou com o grupo e disputa posição com Matheus Vital

Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Divulgação Luan durante treino do Corinthians



O Corinthians pode ter uma novidade interessante para o seu setor de criação no confronto contra o Sport, marcado para a próxima quarta-feira, fora de casa. Hoje, Luan voltou a treinar com o restante do grupo e deve estar apto para a partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta forma, ele poderá dividir espaço com Otero, venezuelano que tem se destacado no time alvinegro nas últimas rodadas. O Corinthians voltou aos trabalhos neste sábado – o elenco ganhou folga na sexta-feira por não ter jogo no final de semana – e Luan foi a grande novidade. Recuperado do estiramento na coxa direita que o tirou dos últimos quatro duelos, o meia trabalhou com o grupo e disputa posição com Matheus Vital.

Luan chegou com status de craque no começo da temporada, mas não conseguiu se firmar sozinho como meia. Acabou na reserva com o técnico Tiago Nunes e irritou os torcedores por não bater pênalti na final do Campeonato Paulista diante do Palmeiras – acusou dores musculares. Como o técnico interino Dyego Coelho quer recuperar a moral dos jogadores – já resgatou o encostado Everaldo -, Luan pode ganhar chance para buscar uma volta por cima no clube.

Desde a chegada de Otero, torcedores ficam imaginando uma dobradinha com Luan no meio. Acreditam que, com a dupla, a bola chegaria mais limpa e com facilidade ao centroavante Jô. O ex-jogador do Grêmio terá chance de mostrar nos treinos se é capaz de ganhar a vaga. Coelho, apesar de “abraçar” o elenco, costuma cobrar bastante. Depende apenas do meia. O jogo contra o Sport, pela 12.ª rodada, foi antecipado, será disputado nesta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, e o Corinthians tentará se afastar de vez da parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo