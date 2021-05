Com Neymar ausente, Mbappé brilha e garante título do PSG na Copa da França

Atacante deu uma assistência e marcou um gol na vitória por 2 a 0 contra o Mônaco nesta quarta-feira, no Stade de France

EFE/EPA/Ian Langsdon Mbappé foi o destaque do PSG na vitória por 2 a 0 contra o Mônaco



Desfalcado de Neymar, o Paris Saint-Germain contou com atuação de gala de Kylian Mbappé para vencer nesta quarta-feira, 19, o Mônaco por 2 a 0 no Stade de France e conquistar o título da Copa da França pela 14ª vez na história, a sexta nas últimas sete temporadas – o time da capital ainda foi vice em 2019. Revelado pelo time do principado e contratado pelo PSG em 2017, Mbappé começou a brilhar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando roubou a bola de Disasi e serviu Icardi, que completou para o gol vazio e fez 1 a 0. Na segunda etapa, aos 34 minutos, o jogador percebeu o goleiro adiantado e arriscou de muito longe, acertando o travessão. Sem se abater, ele aumentou a diferença um minuto depois, ao aproveitar grande jogada individual de Di María.

Os brasileiros marcaram presença na decisão. Capitão do PSG, o zagueiro Marquinhos foi o responsável por levantar a taça, enquanto no Mônaco o lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-jogador de Fluminense e Grêmio, esteve em campo. No próximo domingo, o time de Paris buscará o tetracampeonato francês. A missão, porém, não é das mais simples, já que precisará vencer o Brest, que luta contra o rebaixamento, fora de casa, e ainda contar com um tropeço do líder Lille na visita ao Angers, 12º colocado e que apenas cumprirá tabela. Os dois estão separados por apenas um ponto.

*Com informações da EFE