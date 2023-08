Com Neymar no banco, PSG é derrotado pela Inter de Milão em amistoso de pré-temporada 

Time parisiense levou uma virada nos minutos finais; atacante brasileiro segue aperfeiçoando a forma física depois de passar por uma cirurgia no tornozelo

Reprodução/Twitter/@Inter Inter de Milão venceu o PSG por 2 a 1 em amistoso de pré-temporada



O Paris Saint-Germain foi derrotado pela Inter de Milão por 2 a 1, na manhã desta terça-feira, 1º, em amistoso realizado no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio. Mais uma vez, o atacante Neymar foi relacionado para o jogo-treino, mas ficou no banco de reservas e não entrou em campo. Sem entrar em campo desde fevereiro, o brasileiro segue aperfeiçoando a forma física depois de passar por uma cirurgia no tornozelo. Em campo, o time francês até abriu o placar com Vitinha, já no segundo tempo. Nos minutos finais, entretanto, a equipe italiana virou com Esposito e Senti. Desta forma, o conjunto parisiense soma duas derrotas, um empate e uma vitória no período de pré-temporada. O último compromisso em solo japonês acontecerá nesta quinta-feira, 3, contra o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. A primeira partida oficial do PSG será diante do Lorient, em 13 de agosto, na abertura do Campeonato Francês.