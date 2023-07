Mbappé rejeita oferta milionária do Al-Hilal, afirma imprensa francesa

Time de Jorge Jesus ofereceu R$ 1,5 bilhão ao PSG, que estava disposto a aceitar

EFE/EPA/IAN LANGSDON Mbappé prefere ficar um ano sem atuar do que assinar com time da Arábia



O atacante Kylian Mbappé se recusou a considerar uma proposta para jogar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, que fez uma proposta recorde de 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão na cotação atual) ao Paris Saint-Germain e que o clube estava disposto a aceitar, segundo a imprensa esportiva francesa. Uma delegação do Al-Hilal esteve em Paris nesta quarta-feira, 26, para finalizar os detalhes da transferência do atacante brasileiro Malcom e esperava aproveitar a oportunidade para tentar convencer o astro francês. No entanto, representantes de Mbappé não quiseram se reunir com os sauditas porque o jogador não considera essa opção, de acordo com o jornal “L’Équipe”. A oferta do Al-Hilal, treinado por Jorge Jesus, e que contratou recentemente o sérvio Sergej Milinković-Savić e o senegalês Kalidou Koulibaly, tornaria Mbappé o jogador mais caro da história. Até agora, a maior transação foi realizada pelo próprio PSG, que pagou 222 milhões de euros em 2017 para tirar Neymar do Barcelona. Mbappé continua treinando no novo CT do PSG em Poissy, nos arredores de Paris, com os jogadores que não fazem parte da excursão do time pela Ásia. Com o afastamento do elenco principal, a direção do clube francês tenta pressioná-lo a estender seu contrato por mais um ano, até junho de 2025, ou sair na atual janela de transferências para não arriscar perdê-lo de graça no fim da temporada prestes a começar.

*Com informações da EFE