Vasco vence Ituano em jogo tenso e retorna à Série A; Bahia também garante acesso

Após dois anos disputando a 2ª divisão, o Gigante da Colina garantiu o acesso em partida que parecia ser tranquila, mas que terminou de maneira dramática

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nenê marcou de pênalti para o Vasco diante do Ituano, em jogo válido pela última rodada da Série B



O Vasco confirmou o retorno à elite do futebol nacional na noite deste domingo, 6, ao derrotar o Ituano por 1 a 0, em pleno Novelli Júnior, no confronto direto válido pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. Após dois anos disputando a 2ª divisão, o Gigante da Colina garantiu o acesso em partida que parecia ser tranquila, mas que terminou de maneira dramática. Em cinco minutos, os vascaínos ficaram com um jogador a mais e abriram o placar com Nenê, em cobrança de penalidade. Precisando da virada para subir, o Galo de Itu não se intimidou e também criou chances claras, parando no goleiro Thiago Rodrigues e na falta de pontaria. Já no segundo tempo, o Cruzmaltino ainda perdeu Andrey Santos por expulsão e viu os mandantes aumentarem a pressão. Os comandados de Jorginho, porém, suportaram a blitz e conseguiram o resultado em jogo tenso. Com o triunfo, o Vasco chegou aos 62 pontos e terminou o torneio na quarta posição. O Bahia, terceiro colocado, venceu o CRB por 2 a 1 no mesmo horário, em Alagoas, e também conseguiu voltar ao principal campeonato do país.

O começo da partida não poderia ser melhor para o Vasco. Logo aos 2 minutos de jogo, o lateral direito Lucas Dias evitou um gol dos visitantes com a mão. Sem precisar do auxílio do VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio assinalou a penalidade e expulsou o jogador do Ituano. Na cobrança, Nenê bateu firme para estufar as redes e explodir a torcida carioca presente no Novelli Júnior. Apesar da superioridade numérica, o Gigante da Colina não conseguiu controlar a partida, sofrendo com algumas investidas da equipe da casa – Aylon e Léo Ceará tiveram chances claras, mas pararam no goleiro e na falta de pontaria. No retorno do intervalo, Gabriel Pec quase acabou com o sufoco em belo contragolpe, mas viu Jefferson Paulino praticar excelente intervenção. Logo na sequência, aos 11 minutos, Andrey Santos recebeu o vermelho direto por entrada dura em Aylon. Sem outra alternativa, o Galo passou a dominar a posse e lançar bolas perigosas na área. Em duas delas, no entanto, Thiago Rodrigues voltou a fazer defesas milagrosas, assegurando o retorno do Vasco à Série A.