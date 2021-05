Com retorno de Benzema, Deschamps convoca França para a Eurocopa; veja lista

O atacante não é convocado desde 2015, quando foi acusado de extorquir Mathieu Valbuena, então companheiro de time, com um vídeo íntimo do jogador, em caso que chegou a parar na Justiça

EFE/JuanJo Martín Karim Benzema é atacante do Real Madrid



A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou na tarde desta terça-feira, 18, a lista de convocados da França para a disputa da Eurocopa, que acontece entre 11 de junho e 11 de julho. A principal novidade da lista de Didier Deschamps trata-se do retorno de Karim Benzema, do Real Madrid, à seleção após quase seis anos. O atacante não é convocado desde 2015, quando foi acusado de extorquir Mathieu Valbuena, então companheiro de time, com um vídeo íntimo do jogador, em caso que chegou a parar na Justiça. Além disso, no período em que atuou pela França, Benzema, que é descendente de argelinos, também nunca cantou o hino do país, justificando que a canção incita à guerra.

Agora, Benzema volta à seleção francesa em grande fase. Na atual temporada, o atacante soma 45 partidas com a camisa do Real Madrid, contribuindo com 29 gols e 8 assistências para os companheiros. Além dele, a França também contará com grandes nomes doo futebol mundial, como Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, Antoine Griezmann, do Barcelona, Kanté, do Chelsea, Paul Pogba, do Manchester United, entre outros. A equipe liderada por Deschamps no Grupo F, considerado o mais difícil, ao lado de Alemanha, Portugal e Hungria. Os dois melhores de cada chave mais os quatro melhores terceiros colocados avançam para as oitavas de final.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham), Maike Maignan (Lille) e Steve Mandanda (Olympique de Marseille)

Defensores: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern de Munique), Presnel Kimpembe (PSG), Jules Koundé (Sevilla), Clément Lenglet (Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern de Munique), Raphael Varane (França) e Kurt Zouma (Chelsea)

Meio-campistas: Kanté (Chelsea), Lemar (Atlético de Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Andrea Rabiot (Juventus), Sissoko (Tottenham), Toliso (Bayern de Munique).

Atacantes: Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Antoine Griezmann (Barcelona), Ben Yedder (Monaco), Coman (Bayern de Mnunique), Ousmane Dembélé (Barcelona), Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach) e Olivier Giroud (Chelsea).