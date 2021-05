Itália renova com técnico Roberto Mancini até 2026

Sob o comando de Mancini, a seleção italiana venceu 21 partidas, empatou sete e perdeu somente duas

Reprodução/Twitter/@robymancio - 17.05.2021 Roberto Mancini renovou com a seleção italiana até 2026



A Federação Italiana de Futebol anunciou nesta segunda-feira, 17, que renovou o contrato de Roberto Mancini, treinador da seleção masculina, até 2026. A renovação chega poucos dias antes dos amistosos contra San Marino e República Checa, que estão marcados para o dia 28 deste mês e 4 de junho, respectivamente, que servem de preparação para a Eurocopa. “Queríamos dar continuidade ao nosso trabalho. Mancini vem trabalhando de forma brilhante há dois anos e seguir em frente neste projeto foi um dever de respeito à federação e aos torcedores”, declarou Gabriele Gravina, presidente da entidade, em um comunicado oficial divulgado pela FIGC.

Sob o comando de Mancini, a seleção da Itália venceu 21 partidas, empatou sete e perdeu somente duas. Os italianos ainda se garantiram na próxima edição da Eurocopa e lideram a sua chave nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Estou muito feliz! Obrigado Federação e o presidente Gravina. Procuramos dar continuidade a um trabalho que vale a pena. O fato de poder montar uma equipe de que gosto me dá muita satisfação e estou otimista para o futuro”, disse Mancini através de suas redes sociais.