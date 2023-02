Com seis desfalques, Real Madrid divulga relacionados para o Mundial; veja a lista

Em busca do oitavo título, os madrilenos estreiam na próxima quarta-feira, 8, contra o Al Ahly (Egito)

EFE/Rodrigo Jiménez Vinicius Júnior pode reencontrar o Flamengo no Mundial de Clubes



O Real Madrid divulgou nesta segunda-feira, 6, a lista de inscritos para o Mundial de Clubes. Sofrendo com departamento médico cheio, o clube espanhol não terá seis jogadores à disposição para o torneio que está sendo disputado no Marrocos. Os principais desfalques são o goleiro Thibaut Courtois, o zagueiro Éder Militão, lateral-esquerdo Ferland Mendy e o atacante Karim Benzema, todos titulares na equipe de Carlo Ancelotti. Além do quarteto, o atual campeão europeu também não relacionou os atacantes Eden Hazard e Lucas Vázquez. Em busca do oitavo título, os madrilenos estreiam na próxima quarta-feira, 8, contra o Al Ahly (Egito), na semifinal. Se avançar, os “Merengues” encaram Flamengo ou Al Hilal (Arábia Saudita), na decisão marcada para o próxima sábado, 11, em Rabat, capital marroquina. Em má fase, o Real está na segunda posição do Espanhol, com oito pontos a menos que o Barcelona. Na Liga dos Campeões, o conjunto espanhol se prepara para enfrentar o Liverpool, nas oitavas de final. O duelo de ida acontece no dia 21 de fevereiro, em Anfield, enquanto a volta está marcada para 15 de março, no Santiago Bernabéu.

