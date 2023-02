Real Madrid perde para o Mallorca no último jogo antes da estreia no Mundial de Clubes

Time merengue desperdiçou pênalti e viu a liderança do Espanhol ficar mais distante; espanhóis enfrentarão o Al Ahly, do Egito, na quarta-feira

Sergio G. Cañizares/EFE PALMA DE MALLORCA, 02/05/2023.- O atacante brasileiro do Real Madrid Vinícius Jr (d) disputa bola com o zagueiro uruguaio Giovanni Alessandro González (2d) do Real Mallorca durante o jogo da La Liga entre Mallorca e Real Madrid no estádio Son Moix



O Real Madrid chegará ferido ao Mundial de Clubes de 2023. No último jogo antes da estreia no torneio da Fifa, quarta-feira, 8, contra o Al Ahly, do Egito, a equipe espanhola perdeu para o Mallorca por 1 a 0. O único gol do duelo deste domingo, 5, disputado no estádio Iberoestar, foi marcado por Nacho Fernández, contra, aos 13 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento para a área, o zagueiro espanhol disputou com Muriqi pelo alto e acabou encobrindo o goleiro Lunin. Courtois, Modric e Kroos ficaram no banco, Benzema e Militão desfalcaram a equipe por lesão, mas o Real não entrou em campo com uma formação completamente reserva. Vinícius Júnior, por exemplo, atuou por 90 minutos. Ele formou o trio de ataque com Rodrygo e Asensio, que perdeu um pênalti no segundo tempo — uma bela defesa de Rajkovic.

Separado do Barcelona por cinco pontos no Campeonato Espanhol — e podendo ver a distância aumentar, já que os catalães recebem o Sevilla às 17h (de Brasília) —, o Real Madrid viaja ao Marrocos em busca do oitavo título Mundial (o quinto desde que a Fifa adotou o formato com clubes de todos os continentes). A última vez que os merengues conquistaram o torneio foi em 2018, quando golearam o Al Ain, dos Emirados Árabes, na final. Neste ano, Real e Flamengo são favoritos para chegarem à decisão. Se o duelo acontecer, será o reencontro de Vini Júnior com a equipe que o revelou.