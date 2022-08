Com show de David Neres, Benfica vence Dínamo de novo e vai à fase de grupos da Champions 

Sob olhares dos auxiliares da seleção brasileira, o atacante revelado pelo São Paulo deu assistência para Nicolás Otamendi e ainda fechou o placar

EFE/EPA/TIAGO PETINGA David Neres brilhou na vitória do Benfica sobre o Dínamo de Kiev, pela Liga dos Campeões



O Benfica confirmou sua vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23 nesta terça-feira, 23, ao vencer de novo o Dínamo de Kiev, desta vez por 3 a 0, no Estádio da Luz. Depois de bater os ucranianos por 2 a 0 da rodada de ida dos Playoffs, disputada na Polônia, os portugueses venceram com facilidade, contando com um show de David Neres. Sob olhares dos auxiliares da seleção brasileira Matheus Bachi e Fábio Mahseredjian, o atacante revelado pelo São Paulo deu assistência para Nicolás Otamendi e ainda fechou o placar. O outro gol foi feito pelo português Rafa Silva, em bela jogada individual. Agora, o Benfica espera o sorteio da próxima quinta-feira, 25, para conhecer seus rivais. Também nesta terça-feira, o Viktoria Plzen (República Tcheca) superou o Karabakh Agdam (Azerbaijão) e se classificou. O mesmo aconteceu com o Maccabi Haifa (Israel), que despachou o Estrela Vermelha (Sérvia). Na quarta, Trabzonspor (Turquia) x Kobenhavn (Dinamarca), Dinamo Zagreb (Croácia) x Bodo Glimt (Noruega) e PSV (Holanda) x Rangers (Escócia) fecham as repescagens.