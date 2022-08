Casemiro vai às lágrimas em despedida, explica saída do Real Madrid e manda recado para Cristiano Ronaldo

Contratado em 2015 junto ao São Paulo, o brasileiro ganhou 18 títulos no clube, sendo cinco taças da Liga dos Campeões da Europa, três do Mundial de Clubes e outras três do Espanhol

Reprodução/Twitter/@realmadrid Casemiro conquistou 18 títulos no Real Madrid



Casemiro não conseguiu conter a emoção em sua despedida do Real Madrid, realizada nesta segunda-feira, 22. Além de ir às lágrimas, o meio-campista agradeceu o clube e a torcida pelo carinho durante os últimos nove anos. “Queria (começa a chorar). Não consigo… Quando minha mulher e eu chegamos aqui, não conhecia ninguém. Chegávamos a um país novo, a um clube em que muita gente não nos conhecia. E construímos aqui a nossa vida. A nossa família. Tinha o sonho de jogar aqui. Foi um sonho muito grande porque aprendi valores desde a base, que é o mais bonito deste clube”, declarou o volante. “Agradeço aos meus companheiros, sem ele seria impossível. Se joga com 25. Mas tenho que falar de Modric e Kroos. Desfrutei muito do futebol com eles. Agradeço ao clube que me formou como pessoa e jogador. A história vivida é incrível”, continuou o brasileiro, que foi homenageado pelo técnico Carlo Ancelotti e pelo presidente Florentino Pérez.

Contratado em 2015 junto ao São Paulo, Casemiro ganhou 18 títulos no Real Madrid, sendo cinco taças da Liga dos Campeões da Europa, três do Mundial de Clubes e outras três do Espanhol. Estabilizado e ídolo da torcida merengue, o meio-campista explicou que aceitou a proposta de 70 milhões de euros (R$ 365 milhões) do Manchester United porque busca novos desafios na carreira. “Quando se toma uma decisão tão importante na vida, sempre é difícil. Quando acabou a final da Champions, falei com meu empresário de que estava com a sensação de estar terminando o meu ciclo aqui. Me disse para ir de férias e voltar de cabeça tranquila. Voltei e estava com a mesma sensação. A missão está cumprida, a história está feita. O que busco são novos objetivos, provar uma liga diferente, uma cultura diferente. Agora tenho que provar no Manchester United. Lá não ganhei nada, tenho que me provar todos os dias”, declarou o volante, que pediu para seu ex-companheiro Cristiano Ronaldo continuar no Old Trafford. “Cristiano Ronaldo? Não falei com ele, mas estou muito animado para jogar com ele, espero, espero, espero que ele fique porque é um dos melhores de todos os tempos”, acrescentou.