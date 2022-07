Com show de Raphinha na estreia, Barcelona atropela o Inter Miami em amistoso; assista 

Além do brasileiro, Memphis Depay, Aubameyang, Ansu Fati, Gavi e Ousmane Dembélé marcaram para os espanhóis

Reprodução/Twitter/@Barcelona Barcelona goleou Inter Miami



O Barcelona aplicou uma goleada de 6 a 0 no Inter Miami, na noite da última terça-feira, 19, no Estádio DRV PNK, na Florida, em amistoso preparatório para a temporada 2022/23. Mesmo sem ainda contar com Robert Lewandowski, principal contratação desta janela de transferências, o time comandado por Xavi contou com o talento de Raphinha, que estreou fazendo gol e contribuindo com duas assistências. Além do brasileiro, Memphis Depay, Aubameyang, Ansu Fati, Gavi e Ousmane Dembélé marcaram para os espanhóis. O próximo confronto do Barça está marcado para domingo, quando enfrenta o rival de Real Madrid, a partir da meia-noite (horário de Brasília).