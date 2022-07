Lewandowski fala em levar o Barcelona ‘de volta ao topo’ e comenta ‘novela’ para sair do Bayern 

O atacante polonês, que custou 45 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões) aos cofres do Barça, falou pela primeira vez como jogador do time catalão

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona Lewandoeski deixou o Bayern de Munique para acertar com o Barcelona



Robert Lewandowski concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Barcelona nesta segunda-feira, 18. Principal contratação do clube espanhol nesta janela de transferências, o atacante esbanjou otimismo e afirmou que tem condições de levar o time catalão “de volta ao topo” do futebol europeu. “O Barça está de volta. Acredito que posso ajudar a levar o time de volta ao topo do futebol europeu. Estou aqui para ajudar o Barça a voltar a ganhar tantos títulos quanto possível”, disse o centroavante polonês, ao chegar aos Estados Unidos, onde o clube espanhol iniciou sua pré-temporada.

A negociação para deixar o Bayern de Munique e acertar com o Barcelona, no entanto, não foi nada fácil. Para sair do Gigante da Baviera, onde ganhou todos os títulos possíveis, Robert Lewanwdowski precisou reforçar seu desejo publicamente, criando uma “novela” durante a janela de transferências. “Os últimos dias foram muito longos, mas enfim o acordo se tornou realidade. Estou pronto para enfrentar esse novo desafio em minha carreira. Sou um jogador que gosta de ganhar jogos e títulos. Espero que a temporada comece e termine bem neste sentido”, comentou o atacante, que custou 45 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões) aos cofres do Barça.