O Real Madrid conquistou uma importante vitória fora de casa sobre o Osasuna por 4 a 2 neste sábado (16), pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, consolidando sua liderança e dando um passo significativo em direção ao título. Com dois gols de Vinicius Júnior, o time merengue ampliou sua vantagem na tabela, alcançando 72 pontos e abrindo uma diferença provisória de dez pontos sobre o vice-líder, o Girona. O Barcelona, terceiro colocado, está ainda mais distante (11 pontos) e enfrentará o Atlético de Madrid neste domingo (17).

O jogo em Pamplona foi relativamente controlado pelo Real Madrid, que abriu o placar cedo, aos 4 minutos com Vinícius Júnior. O Osasuna empatou rapidamente com Ante Budimir, aos 7, mas Dani Carvajal recolocou os madridistas na frente aos 18 minutos. No segundo tempo, Brahim Díaz (16′) e Vinicius Júnior (19′) garantiram a vitória para o Real. Nos acréscimos, Iker Muñoz descontou para os donos da casa. Vini foi vaiado durante boa parte do jogo, mas deu a resposta em campo e celebrou seu segundo gol com a mão na orelha para provocar a torcida adversária.

*Com informações da AFP