Sorteio define confrontos das quartas de final da Champions League; confira

Real Madrid, time mais vencedor do torneio, e Manchester City, atual campeão, farão um dos jogos mais aguardados

Fabrice Coffrini/AFP Tela mostra os confrontos das quartas de final da Champions



Um sorteio realizado nesta sexta-feira (15) em Nyon definiu os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões, o maior torneio de clubes da Europa. O Real Madrid, equipe com o maior número de títulos da Champions League, terá pela frente o atual campeão Manchester City, em um dos duelos mais aguardados da competição. O primeiro jogo será no Santiago Bernabéu. Além disso, Barcelona e Paris Saint-Germain se enfrentarão em outro confronto decisivo, em busca de uma vaga nas semifinais. As partidas prometem fortes emoções e grandes jogadas, com as equipes buscando avançar na competição e conquistar o tão desejado título. A disputa promete agitar os fãs de futebol em todo o mundo.

Confira os confrontos das quartas de final da Champions

Quarter-finals set ✅ 🏆 Sim the KO stage and decide who wins the trophy ⬇️#UCLdraw #UCLbracket — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2024

Confira o cruzamento até a final do torneio

Semi-finals 👇 Atlético or Dortmund 🆚 Paris or Barcelona

Arsenal or Bayern 🆚 Real Madrid or Man City #UCLdraw pic.twitter.com/fBFSZKnbQv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2024

Veja discussão no Bate-Pronto

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA