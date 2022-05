Com Vinicius Júnior e Fabinho, Uefa divulga seleção da Liga dos Campeões; confira

O atacante Karim Benzema, destaque do campeão Real Madrid e artilheiro do torneio, foi escolhido o melhor jogador da temporada na Champions League

Paul ELLIS / AFP Vinicius Júnior beijando a taça da Liga dos Campeões



A Uefa divulgou na manhã desta terça-feira, 31, a seleção dos melhores jogadores da Liga dos Campeões 2021/2022, encerrada no último sábado, com o título do Real Madrid sobre o Liverpool, no Stade de France, em Paris. Vinicius Júnior, herói da grande decisão, e o meio-campista Fabinho, dos Reds, foram os brasileiros lembrados pela entidade que rege o futebol europeu. Finalistas, espanhóis e ingleses emplacaram quatro jogadores cada na relação. Já Karim Benzema, destaque dos Merengues e artilheiro do torneio com 15 gols, foi eleito o melhor jogador da competição. Vini Junior, por sua vez, foi nomeado o principal futebolista jovem do campeonato.

Veja a seleção da temporada da Champions abaixo: