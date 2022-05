Pela 14ª vez, Real Madrid conquista a Liga dos Campeões da Europa

Clube merengue coroou a temporada como reis da Europa com um gol do brasileiro Vinícius Júnior; time está classificado para o Mundial de Clubes

Paul ELLIS / AFP Real Madrid vence Liverpool e conquista 14º título na Champions League



O Real Madrid novamente conquistou a Liga dos Campeões da Europa e pela 14ª vez em sua história, a taça do principal torneio de clubes do mundo irá para o memorial do Estádio Santiago Bernabéu. Com gol de Vinicius Júnior, o time merengue superou a pressão do clube inglês e sagrou-se campeão após vencer o Liverpool por 1 a 0. Os ingleses tiveram mais chances de fazer abrir o placar e por boa parte do tempo dominou a partida. No primeiro tempo, o Real só teve um grande chance. Ele até chegou a marcar, mas foi anulado porque Benzema estava impedido. Na volta para o segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado entre as equipes, entretanto, quem conseguiu empurrar a bola para dentro do gol foi o time espanhol. Dessa vez o lance valeu e o merengue abriu o placar e segurou o resultado até o final.

O início do clube na competição foi turbulento, marcado pela derrota contra o Sheriff, da Moldávia, pela segunda rodada da fase de grupos. Após a classificação, o Real eliminou o Paris Saint-Germain – do francês Mbappe – nas oitavas de final. Na fase seguinte, pelas quartas, despachou o Chelsea. Nas semifinais, passou pelo campeão inglês, o Manchester City. Numa campanha de viradas improváveis, o time de Benzema e companhia não jogou um futebol formidável, mas foi suficiente para vencer suas principais partidas. Com a conquista, o Real agora irá disputar, na próxima temporada, a Supercopa da Europa contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha – vencedor da Liga Europa; e também o Mundial de Clubes da Fifa.