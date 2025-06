Conheça Désiré Doué, jovem que brilhou com dois gols e uma assistência na final da Liga dos Campeões

Contratado pelo PSG em meados de 2024, atacante demorou alguns meses para se adaptar ao clube, mas assumiu papel central nos últimos meses

Christopher Neundorf/EFE Désiré Doué comemora após marcar o terceiro gol do PSG na final da Liga dos Campeões



Aos 19 anos, Désiré Doué foi o grande destaque da final da Liga dos Campeões neste sábado (31), ao liderar a goleada do Paris Saint-Germain por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, em Munique. Com dois gols e uma assistência, o jovem francês — que completa 20 anos daqui a dois dias — tornou-se o primeiro jogador da história a participar diretamente de três gols em uma final da competição. Desconhecido do grande público há menos de um ano, Doué alcança agora o status de estrela mundial. Após a atuação brilhante, será recebido com festa no domingo, na Champs-Élysées.

Com um passe para Hakimi e dois gols — aos 20 e aos 63 minutos —, Doué ofuscou até Ousmane Dembélé, cotado para disputar sua primeira Bola de Ouro. Foi eleito, sem surpresa, o melhor jogador da partida, que terminou com a maior diferença de gols já registrada em uma final da Champions.

O atacante iniciou sua exibição ao dar a assistência para Hakimi, que abriu o placar aos 12 minutos. Oito minutos depois, recebeu passe de Dembélé e finalizou com desvio em Di Marco, ampliando para 2 a 0. No segundo tempo, completou um contra-ataque com frieza e precisão, aos 63 minutos, marcando seu 15º gol na temporada — o quinto na Liga dos Campeões.

Autor do pênalti da vitória nas oitavas contra o Liverpool, Doué voltou a demonstrar maturidade. Escalado como titular no lugar de Bradley Barcola, o ex-Rennes impressionou pela calma em campo: driblou, controlou a bola com classe e finalizou com segurança.

Contratado pelo PSG em meados de 2024, Doué demorou alguns meses para se adaptar ao clube e ao estilo exigente do técnico Luis Enrique. Mas, com o crescimento do time nos últimos meses, assumiu papel central. Eleito a maior promessa da Ligue 1 nesta temporada, o francês começou a final com personalidade, sendo o autor do primeiro chute do jogo, aos 10 minutos. Primeiro jogador francês com menos de 20 anos a disputar uma final de Champions, às vezes ainda prende demais a bola — mas é difícil criticá-lo diante da qualidade que demonstra.

“Désiré Doué é cheio de talento, vai longe, é muito maduro e profissional”, elogiou Dembélé dias antes da final. “Está colhendo os frutos do próprio trabalho. Vai continuar evoluindo. Está no clube certo para crescer”, disse Luis Enrique, em março. Em poucos meses, Doué deu o salto que o coloca ao lado dos grandes. E a final em Munique marcou sua consagração definitiva.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira