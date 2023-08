Conmebol convida time de Messi a participar de torneio na América do Sul

Presidente da entidade sul-americana já está nos Estados Unidos para conversar com Jorge Mas, um dos donos do clube da Flórida

Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Lionel Messi está brilhando nos EUA



O astro Lionel Messi, sete vezes melhor do mundo, pode enfrentar times brasileiros num futuro não tão distante. De acordo com informações da emissora “Tyc Sports”, a Associação de Futebol Argentino (AFA) contou com autorização da Conmebol para convidar o Inter Miami a participar de competições na América do Sul. Segundo a publicação, o presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domínguez, já está nos Estados Unidos para conversar com Jorge Mas, um dos donos do clube da Flórida. A princípio, a ideia seria criar um campeonato que envolva equipes da América do Sul, da América do Norte e Central. Os dirigentes analisam possibilidades de acordo com os calendários dos países envolvidos, mas uma alternativa seria a entrada dos times norte-americanos na Libertadores. O principal objetivo é aproximar Messi do continente sul-americano. Apesar de ter passado pelas categorias de base do Newell’S Old Boys, o craque formou sua carreira no Barcelona e passou as últimas duas temporadas no Paris Saint-Germain. Atualmente, o argentino tem seis jogos pelo Inter Miami, com nove gols e uma assistência. Seu clube está na final da Leagues Cup, que acontecerá no sábado, 19, contra o Nashville.