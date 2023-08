Diretor do Barcelona, Deco explica por que não conseguiu contratar Neymar; confira 

Craque da seleção brasileira decidiu fechar com o Al-Hilal até a metade de 2025

Lucas Figueiredo/CBF Neymar fechou com o Al-Hilal até 2025



Neymar aceitou reduzir seu salário para voltar ao Barcelona, mas viu a negociação não deslanchar e acabou fechando um contrato de dois anos com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. De acordo com o ex-jogador Deco, atual diretor de futebol do Barça, motivos financeiros atrapalharam o retorno do brasileiro. “Todos sabem que neste momento, infelizmente, com a nossa situação financeira era impossível fazer uma contratação como essa. Precisávamos de um entendimento com o PSG ou de uma composição com os árabes, algo que não aconteceu. Era uma situação que precisava que se colocasse financeiramente viável para nós, mas nunca foi uma solução pela situação financeira do clube”, explicou, em entrevista ao “GE.com”, nesta quarta-feira, 16. Ao todo, a agremiação saudita desembolsou 100 milhões de euros para tirar o jogador do Paris Saint-Germain, algo inviável para os blaugranas. O Barcelona, vale lembrar, também viu a falta de dinheiro impedir o retorno de Lionel Messi – o astro argentino fechou com o Inter Miami (MLS).