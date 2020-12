Conmebol define datas e horários das quartas de final da Libertadores

Confira quando acontecerá os jogos entre Libertad e Palmeiras, Grêmio e Santos, River Plate e Nacional e Racing e Boca Juniors ou Internacional

JOCA DUARTE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Palmeiras venceu o Delfín por 5 a 0 nas oitavas da Libertadores



A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) definiu nesta sexta-feira, 4, as datas e os horários dos jogos de quartas de final da Copa Libertadores da América. Buscando o bicampeonato, o Palmeiras voltará a campo pela competição na próxima terça-feira, 8, a partir das 21h30 (de Brasília), diante do Libertad, no Paraguai. O confronto de volta está marcado para a terça-feira da semana seguinte, no Allianz Parque, no mesmo horário.

Grêmio e Santos, por sua vez, se enfrentarão nas próximas quarta-feiras. No dia 8 de dezembro, a partida acontecerá em Porto Alegre, na casa do Tricolor Gaúcho, às 19h15 (de Brasília). Na semana seguinte e no mesmo horário, o embate de volta será realizado na Vila Belmiro. Veja todas as datas abaixo – vale lembrar que Internacional e Boca Juniors ainda precisam se enfrentar pelo segundo jogo das oitavas de final – no primeiro, os argentinos venceram por 1 a 0 em pleno Beira-Rio.

Agenda da Libertadores