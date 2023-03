Times ganharão bônus por cada vitória na fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana; veja valores

Conmebol anunciou que bonificação se juntará aos outros prêmios da competição

Reprodução/Conmebol Conmebol vê como incentivo extra para equipes fazerem jogos competitivos na fase de grupos



A Conmebol anunciou nesta sexta-feira, 17, que o vencedor de cada jogo da fase de grupos das copas Libertadores e Sul-Americana receberá, a partir desta edição, um prêmio financeiro adicional ao montante estipulado pela participação. O bônus por mérito esportivo, exclusivo da fase de grupos, será de US$ 300 mil (R$ 1.5 milhão, na cotação atual) para o vencedor de cada jogo da Libertadores e de US$ 100 mil (R$ 520 mil) para a Sul-Americana. “Este é um incentivo importante para todas as equipes participantes, seja qual for a sua pontuação ou posição na tabela, buscarem a vitória em cada jogo”, explicou a entidade em comunicado. A expectativa da Conmebol é que, com o incentivo, os torneios tenham “jogos mais disputados” e que os clubes assumam “mais riscos em campo, para o benefício dos espectadores”. Por jogar na fase de grupos da Libertadores, cada clube tem uma premiação garantida de US$ 3 milhões (R$ 15 milhões). Neste ano, a Libertadores distribuirá até US$ 207,8 milhões, 21% a mais do que em 2022. A participação na fase de grupos da Sul-Americana dará US$ 900 mil (R$ 4.7 milhões) a cada clube. Os pagamentos para o campeonato em 2023 chegam a 30% a mais do que no ano passado.

*Com informações da EFE