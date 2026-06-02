Copa do Mundo: confira a lista de convocados do Uzbequistão

Essa é a primeira vez na história que a equipe vai disputar a competição

Divulgação Uzbequistão divulga lista dos 26 convocados para Copa do Mundo



O Uzbequistão divulgou nesta terça-feira (02) a lista dos 26 convocados que vão defender a Seleção na Copa do Mundo. Essa é a primeira vez na história que a equipe vai disputar a competição. A seleção asiática está no grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Congo. A estreia será contra a Colômbia, no dia 17, no Estádio Azteca, no México.

Confira os convocados:

Goleiros

Otkir Yusupov

Abduvohid Nematov

Botirali Ergashev.

Defensores

Abdukodir Husanov

Hojiakbar Alijonov

Farruh Sayfiyev

Rustam Ashurmatov

Umar Eshmurodov

Sherzod Nasrullayev

Abdulla Abdullayev

Avazbek Olmasaliyev

Jahongir Orozov

Behruz Karimov

Meio-campistas

Akmal Mozgovoy

Otabek Shukurov

Jamshid Iskanderov

Odil Hamrobekov

Jaloliddin Masharipov

Oston O’runov

Dostonbek Hamdamov

Aziz G’aniyev

Abbosbek Fayzullayev

Sherzod Esanov.

Atacantes