Copa do Mundo: confira a lista de convocados do Uzbequistão
Essa é a primeira vez na história que a equipe vai disputar a competição
DivulgaçãoUzbequistão divulga lista dos 26 convocados para Copa do Mundo
O Uzbequistão divulgou nesta terça-feira (02) a lista dos 26 convocados que vão defender a Seleção na Copa do Mundo. Essa é a primeira vez na história que a equipe vai disputar a competição. A seleção asiática está no grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Congo. A estreia será contra a Colômbia, no dia 17, no Estádio Azteca, no México.
Confira os convocados:
Goleiros
- Otkir Yusupov
- Abduvohid Nematov
- Botirali Ergashev.
Defensores
- Abdukodir Husanov
- Hojiakbar Alijonov
- Farruh Sayfiyev
- Rustam Ashurmatov
- Umar Eshmurodov
- Sherzod Nasrullayev
- Abdulla Abdullayev
- Avazbek Olmasaliyev
- Jahongir Orozov
- Behruz Karimov
Meio-campistas
- Akmal Mozgovoy
- Otabek Shukurov
- Jamshid Iskanderov
- Odil Hamrobekov
- Jaloliddin Masharipov
- Oston O’runov
- Dostonbek Hamdamov
- Aziz G’aniyev
- Abbosbek Fayzullayev
- Sherzod Esanov.
Atacantes
- Eldor Shomurodov
- Igor Sergeyev
- Azizbek Omonov
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