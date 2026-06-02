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Copa do Mundo: confira a lista de convocados do Uzbequistão

Essa é a primeira vez na história que a equipe vai disputar a competição

  • Por Jovem Pan
  • 02/06/2026 20h33
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Divulgação Uzbequistão Uzbequistão divulga lista dos 26 convocados para Copa do Mundo

O Uzbequistão divulgou nesta terça-feira (02) a lista dos 26 convocados que vão defender a Seleção na Copa do Mundo. Essa é a primeira vez na história que a equipe vai disputar a competição. A seleção asiática está no grupo K, ao lado de Portugal, Colômbia e Congo. A estreia será contra a Colômbia, no dia 17, no Estádio Azteca, no México.

Confira os convocados:

Goleiros

  • Otkir Yusupov
  • Abduvohid Nematov
  • Botirali Ergashev.

Defensores

  • Abdukodir Husanov
  • Hojiakbar Alijonov
  • Farruh Sayfiyev
  • Rustam Ashurmatov
  • Umar Eshmurodov
  • Sherzod Nasrullayev
  • Abdulla Abdullayev
  • Avazbek Olmasaliyev
  • Jahongir Orozov
  • Behruz Karimov

Meio-campistas

  • Akmal Mozgovoy
  • Otabek Shukurov
  • Jamshid Iskanderov
  • Odil Hamrobekov
  • Jaloliddin Masharipov
  • Oston O’runov
  • Dostonbek Hamdamov
  • Aziz G’aniyev
  • Abbosbek Fayzullayev
  • Sherzod Esanov.

Atacantes

  • Eldor Shomurodov
  • Igor Sergeyev
  • Azizbek Omonov

Seleção do Uzbequistão que disputa a Copa do Mundo de 2026 — Foto: Reprodução

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