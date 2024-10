Corpo de Maradona será transferido para mausoléu público em Buenos Aires

Decisão foi tomada por um tribunal em San Isidro atendendo ao pedido das filhas do ícone do futebol

17/06/2010 - ONNE RORIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Maradona comemorando após a partida da Argentina contra a Coreia do Sul, válida pelo Grupo B da Copa do Mundo 2010, no Estádio Soccer City, em Soweto, subúrbio de Johanesburgo, África do Sul.



A Justiça da Argentina deu sinal verde para que o corpo de Diego Maradona seja transferido de um cemitério particular para um mausoléu público que está sendo erguido em Buenos Aires. A decisão foi tomada por um tribunal em San Isidro e anunciada nesta terça-feira, atendendo ao pedido das filhas do ícone do futebol. Dalma Maradona, uma das herdeiras, explicou que a intenção é facilitar a visitação de fãs e admiradores ao local onde o pai está sepultado. Maradona, que é amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores de futebol da Argentina, faleceu em 2020, e a causa de sua morte foi identificada como um edema pulmonar agudo, resultante de uma insuficiência crônica.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, o corpo do ex-jogador está enterrado no cemitério Jardín de Bella Vista, localizado a aproximadamente 50 quilômetros da capital argentina. O tribunal decidiu que os cinco filhos de Maradona têm o direito de decidir sobre a remoção do corpo, considerando razões humanitárias e emocionais. Os restos mortais de Maradona serão levados para o “M10 Memorial”, um panteão que está em fase de construção no bairro de Puerto Madero. A morte do jogador ainda está sob investigação, e um relatório de 2021 apontou que ele pode ter falecido devido à falta de cuidados médicos adequados. Oito profissionais, incluindo médicos e enfermeiros, enfrentam a possibilidade de serem levados a júri por sua suposta negligência na assistência ao atleta.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA