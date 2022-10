Courtois desbanca brasileiros e conquista Troféu Yashin de melhor goleiro na cerimônia da Bola de Ouro 

Goleiro do Real Madrid se tornou o terceiro a ganhar a honraria, criada em 2019 pela revista francesa ‘France Football’

Reprodução/Twitter/@ChampionsLeague Courtois fazendo bela defesa na final da última Liga dos Campeões



O belga Thibaut Courtois conquistou nesta segunda-feira, 17, o Troféu Yashin de 2022, prêmio da revista “France Football” dado ao melhor goleiro da temporada europeia passada. A cerimônia de entrega foi realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, como parte da festa da Bola de Ouro. Campeão da última Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, o arqueiro desbancou os brasileiros Alisson (Liverpool), segundo colocado, e Ederson (Manchester City), que completou o pódio. Yassine Bounou (Sevilla/Marrocos), Mike Maignan (Milan/França), Edouard Mendy (Chelsea/Senegal), Manuel Neuer (Bayern de Munique/Alemanha), Jan Oblak (Atlético de Madrid/Eslovênia), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt/Alemanha) e Hugo Lloris (Tottenham/França) também estavam na disputa e fecharam o top 10. Criada em 2019, a honraria também já teve como vencedores Alisson (2019) e o italiano Gianluigi Donnarumma (2021). Em 2020, vale lembrar, a cerimônia foi cancelada por causa da pandemia do novo coronavírus.