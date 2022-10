Lista de 20 indicados ao prêmio Golden Boy 2022 fica sem brasileiros; confira os finalistas

Criada em 2003, a honraria já prestigiou representantes do Brasil, como Anderson (2008) e Alexandre Pato (2009), além dos craques Lionel Messi, Wayne Rooney, Kylian Mbappé e Erling Haaland

Pierre-Philippe MARCOU / AFP Camavinga é uma das principais joias do Real Madrid



O jornal esportivo italiano “Tuttosport” divulgou nesta sexta-feira, 14, os finalistas ao prêmio Golden Boy, que congratula o melhor jogador sub-21 anualmente. Após lançar uma relação com 100 indicados, o periódico reduziu os concorrentes a uma lista com apenas 20 jogadores. Único brasileiro na briga pela honraria em 2022, o lateral direito Yan Couto, revelado pelo Coritiba e que foi emprestado pelo Manchester City ao Braga, está fora da final. Entre os favoritos deste ano estão os espanhóis Gavi e Pedri, do Barcelona, o inglês Bellingham, do Borussia Dortmund, e o francês Camavinga, do Real Madrid, são apontados pela imprensa como favoritos. Criada em 2003, a honraria já prestigiou representantes do Brasil, como Anderson (2008) e Alexandre Pato (2009), além dos craques Lionel Messi, Wayne Rooney, Kylian Mbappé e Erling Haaland. O atual campeão é o meia Pedri, do Barça.

Veja os finalista do Golden Boy 2022:

Karim Adeyeme – Borussia Dortmund

António Silva – Benfica

Jude Bellingham – Borussia Dortmund

Eduardo Camavinga – Real Madrid

Fábio Carvalho – Liverpool

Ansu Fati – Barcelona

Gavi – Barcelona

Wilfried Gnonto – Leeds

Ryan Gravenberch – Bayern de Munique

Josko Gvardiol – RB Leipzig

Fabio Miretti – Juventus

Jamal Musiala – Bayern de Munique

Nico – Valencia

Nundo Mendes – PSG

Pedri – Barcelona

Giorgio Scalvini – Atalanta

Benjamin Sesko – RB Salzburg

Mathys Tel – Bayern de Munique

Destiny Udogie – Udinese

Nicola Zalewski – Roma

Todos vencedores do Golden Boy:

2021 – Pedri (ESP) – Barcelona

2020 – Erling Haaland (NOR) – Borussia Dortmund

2019 – João Félix (POR) – Atlético de Madrid

2018 – De Ligt (HOL) – Ajax

2017 – Mbappé (FRA) – Monaco/PSG

2016 – Renato Sanches (POR) – Benfica/Bayern de Munique

2015 – Anthony Martial (FRA) – Monaco/Manchester United

2014 – Sterling (ING) – Liverpool

2013 – Pogba (FRA) – Juventus

2012 – Isco (ESP) – Málaga

2011 – Götze (ALE) – Borussia Dortmund

2010 – Balotelli (ITA) – Internazionale/Manchester City

2009 – Alexandre Pato (BRA) – Milan

2008 – Anderson (BRA) – Manchester United

2007 – Agüero (ARG) – Atlético de Madrid

2006 – Fàbregas (ESP) – Arsenal

2005 – Messi (ARG) – Barcelona

2004 – Rooney (ING) – Everton/Manchester United

2003 – Rafael van der Vaart (HOL) – Ajax