Mauro Cezar vê acerto da CBF, mas diz que Ancelotti não vai ‘revolucionar’ a seleção brasileira 

Comentarista do Grupo Jovem Pan analisou a possível chegada do técnico italiano na Canarinho

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar aprovou o nome do Ancelotti na seleção brasileira



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acertou com Carlo Ancelotti, informou a reportagem do “GE.com”, nesta segunda-feira, 19. De acordo com a matéria, o treinador italiano assumirá a seleção brasileira em junho de 2024, quando encerra seu contrato com o Real Madrid. Para o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, a escolha do comandante é “sensacional”. Ainda assim, no entendimento do jornalista, o técnico não fará um trabalho “revolucionário” na Canarinho. “Não teremos nada revolucionário. Será algo dentro daquilo que é possível fazer numa seleção. A equipe da Argentina, por exemplo, foi se acertando ao longo da última Copa do Mundo. Houve muitas trocas do Scaloni jogo após jogo. No outro Mundial, o Deschamps definiu a forma da França jogar durante a competição, com um time de muita força e velocidade. Na Copa de 2002, o Brasil também só se definiu ao longo do torneio. A Copa é isso! Agora, o Ancelotti é um técnico com muita experiência internacional, está acostumado aos grandes jogos e tem tamanho para lidar com qualquer tipo de estrela. É uma tacada muito pesada e merecedora de aplausos. Se fechar com o Ancelotti mesmo, é algo impressionante e surpreendente. Sai do marasmo do lugar comum e vai buscar algo grande. Sensacional”, disse durante o programa “Bate-Pronto”.