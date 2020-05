Cristiano Ronaldo calibra a pontaria antes de retorno do Italiano; assista

Reprodução/Juventus Cristiano Ronaldo é o artilheiro da Juventus na temporada



Cristiano Ronaldo está aperfeiçoando seus chutes antes do retorno do futebol italiano. Em vídeo publicados nas redes sociais, neste sábado (30), o atacante da Juventus aparece praticando finalizações, um de seus principais fundamentos.

“Praticando para a perfeição com Calor Pinsonglio [goleiro reserva da Juventus]. Se sentindo mais forte”, escreveu o camisa 7 da “Velha Senhora”, no Instagram.

A bola volta a rolar na Itália no começo de junho. A Copa da Itália será retomada no dia 13 e 14, com as semifinais entre Napoli x Inter de Milão e Juventus x Milan. A decisão do torneio acontecerá no dia 17 do mesmo mês.

Já o Campeonato Italiano, suspenso devido à pandemia de Covid-19 desde março, será reiniciado no dia 20 de junho. Restando 13 rodadas para o fim, a Juventus lidera com apenas 1 ponto a mais que a Lazio.

Antes da suspensão do futebol por conta do coronavírus, Cristiano Ronaldo estava vivendo excelente fase. Ele é o vice-artilheiro do Italiano com 21 gols, atrás apenas de Ciro Immobile, da Lazio, que tem 27.