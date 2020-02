Crise no Barcelona: Abidal pode ser demitido hoje após declarações polêmicas

Reprodução/Instagram/Abidal Abidal e Messi jogaram juntos no Barceclona



O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, pode demitir nesta quarta-feira (5) o diretor esportivo do clube, Eric Abidal, devido à crise aberta por declarações do dirigente, que afirmou que o técnico Ernesto Valverde foi demitido porque alguns jogadores estavam insatisfeitos, polêmica que inclusive motivou uma resposta do atacante Lionel Messi.

Bartomeu, que está viajando a trabalho, antecipará o retorno a Barcelona e chamou Abidal para uma reunião, segundo confirmou a “Agência Efe.”

O presidente apoiou Abidal, no olho do furacão por causa da má gestão da área esportiva no mercado de inverno, em uma reunião realizada no Camp Nou antes da partida entre Barcelona e Levante, no domingo passado.

No entanto, uma turbulência foi gerada após as declarações feitas por Abidal aos jornais “Sport” e “Mundo Deportivo”.

“Com Valverde, muitos jogadores não ficaram satisfeitos e não trabalharam muito. A relação entre o treinador e o vestiário era boa, mas há coisas que eu posso farejar”, disse Abidal.

Pelas redes sociais, Messi respondeu que Abidal “deveria dar os nomes porque, senão, está sujando todos (os jogadores) e alimentando coisas que não se devem dizer e não são corretas”.

“Sinceramente, não gosto de fazer essas coisas, mas acho que cada um tem que ser responsável pelo seu trabalho e assumir suas decisões. Somos os primeiros a reconhecer quando não fomos bem”, comentou o craque argentino.

Na opinião de Messi, “os responsáveis da área da direção esportiva também devem assumir suas responsabilidades e, principalmente, as decisões que tomam”.

Enquanto ocorre a reunião entre Bartomeu e Abidal, o técnico Quique Setién deverá ser o primeiro a falar sobre a crise, já que concederá uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, véspera da partida contra o Athletic Bilbao, pelas quartas de final da Copa do Rei.

*Com informações da EFE