Cristiano Ronaldo brilha e Al-Nassr avança para final da Copa do Rei

Português marcou dois dos três gols da vitória; decisão está marcada para o dia 31 de maio

Fayez NURELDINE / AFP Atacante português nº 07 de Nassr, Cristiano Ronaldo, tenta um chute durante a partida de futebol da Saudi Pro League entre Al-Nassr e Al-Tai no Estádio Al-Awal Park de Riad



O Al-Nassr garantiu sua vaga na final da Copa do Rei, nesta quarta-feira (1) com uma vitória por 3 a 1 sobre o Al-Khaleej. Cristiano Ronaldo foi o destaque da partida, marcando dois gols e liderando sua equipe rumo à decisão do torneio. O primeiro gol do jogo saiu dos pés do português que aproveitou uma falha do goleiro adversário para abrir o placar. Com um belo chute de pé esquerdo, Cristiano Ronaldo colocou o Al-Nassr na frente logo aos 17 minutos do primeiro tempo. segundo gol da equipe foi marcado por Sadio Mané, em uma cobrança de pênalti impecável. Cristiano Ronaldo ampliou a vantagem no segundo tempo, completando um cruzamento com duas finalizações certeiras.

Mesmo com um gol de honra do Al-Khaleej, o goleiro Sehic fez boas defesas e evitou um placar mais elástico. A final da Copa do Rei está marcada para o dia 31 de maio, com o Al-Nassr enfrentando o Al-Hilal, atual campeão e líder do Campeonato Saudita. Com uma diferença de nove pontos na tabela, a equipe de Cristiano Ronaldo terá pela frente um desafio e tanto para conquistar o título.

*Reportagem produzida com auxílio de IA