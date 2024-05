Borussia Dortmund vence PSG por 1 a 0 e sai na vantagem na semifinal da Champions League

Jogo de volta acontecer na próxima terça-feira (7) na França; um empate garante os alemães na próxima fase

EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Niclas Fuellkrug, do Dortmund, comemora com os companheiros de equipe após marcar o gol de 1 a 0 durante a semifinal da Liga dos Campeões da UEFA



Diante de cerca de 80 mil torcedores que lotaram o Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund venceu, nesta quarta-feira (1), o Paris Saint-Germain por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Champions League. Fullkrug, autor do gol, foi o nome do jogo e teve a chance de marcar mais vezes para os alemães, mas parou na defesa francesa. As duas equipes fizeram um primeiro tempo sem grandes lances. O PSG dominava a partida, mas não era efetivo em suas ações, tanto que não teve nenhuma chance concreta de gol na primeira etapa. O Borussia, por sua vez, conseguiu ser mais efetivo, e na oportunidade que teve, aos 36 minutos, com Fullkrug, fez o gol. O atacante recebeu um passe preciso de Schlotterbeck e saiu na cara do gol. Com precisão, Fullkrug só empurrou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lucas Hernández, do PSG, precisou ser substituído ainda na etapa inicial por se lesionar no lance que originou a marcação dos alemães, e Beraldo foi colocado em seu lugar. Ainda no primeiro tempo, Fullkrug teve mais uma chance de marcar, mas parou nas mãos do goleiro italiano Donnarumma. Na volta para o segundo tempo, o Borussia melhorou seu volume de jogo e era melhor na partida, tendo as melhores oportunidades e chegando mais a área do PSG. Mbappé, que até então não tinha entrado no jogo, na primeira oportunidade que teve, assustou os torcedores alemães que estavam no estádio. O francês meteu uma bola na trave e, no mesmo lance, Fabian Ruiz pegou o rebote e, na finalização, também mandou a bola na trave.

Apesar desse susto, o Borussia seguia pressionando e, Fullkrug teve outra boa chance de fazer o segundo gol, mas, sozinho, cara a cara com Donnarumma, perdeu o gol. Já nos minutos finais, Dembélé teve uma chance de empatar a partida após receber a bola de Hakimi quase na marcação do pênalti, mas não finalizou com categoria. Com o resultado, o Borussia vai com vantagem para o jogo decisivo, que acontece na próxima terça-feira (7), na França, na caso do PSG. Um empate garante os alemães na fase final da Champions. Já o PSG, vai precisar vencer no tempo regulamentar por dois gols de diferença. Se marcar só um, a decisão será na prorrogação.