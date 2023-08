Cristiano Ronaldo brilha em virada do Al Nassr e conquista seu primeiro título na Arábia Saudita 

Time comandado por Luís Castro derrotou o Al Hilal na decisão da Copa dos Campeões Árabes

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Luís Castro e Cristiano Ronaldo comemoram título do Al Nassr na Copa dos Campeões Árabes



Cristiano Ronaldo brilhou neste sábado, 12, ao marcar duas vezes na vitória do Al Nassr sobre o Al Hilal por 2 a 1, na final da Copa dos Campeões Árabes, disputada no estádio King Fahd, em Riade, na Arábia Saudita. Após Michael, ex-Flamengo, abrir o placar, coube ao português empatar o jogo e levar a decisão para a prorrogação. Mesmo com um homem a menos desde o fim do segundo tempo, a equipe comandada por Luís Castro, ex-Botafogo, virou novamente com o lusitano. Desta forma, o cinco vezes melhor do mundo da Fifa ganha seu primeiro título no Oriente Médio.