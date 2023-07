Cristiano Ronaldo dá indireta para Messi e responde sobre possibilidade de jogar no Corinthians; assista 

Craque português afirmou que abriu as portas para outros jogadores entrarem na Liga Saudita

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al Nassr até o meio de 2025



Cristiano Ronaldo deu uma entrevista picante após o Al Nassr ser goleado por 5 a 0 pelo Celta de Vigo (Espanha), em amistoso realizado nesta segunda-feira, 17. Ao ser perguntado sobre a “onda” de contratações dos times da Liga Saudita, o atacante afirmou que o campeonato é mais forte que a MLS (Liga de Futebol dos Estados Unidos). Nas redes sociais, muitos internautas entenderam que o português deu uma indireta para o arquirrival Lionel Messi, novo reforço do Inter Miami. “A Liga Saudita é melhor que a MLS. Tenho 100% de certeza que não voltarei a nenhum clube europeu. Abri o caminho para a liga saudita… E agora todos os jogadores estão vindo para cá”, declarou o astro, que chegou ao clube em janeiro deste ano. Logo em seguida, CR7 foi perguntado sobre a possibilidade de jogar no Corinthians, time que já o sondou. “Al Nassr. Al Nassr é minha equipe”, respondeu o lusitano. Atualmente com 38 anos, o craque tem contrato com o Al Nassr até a metade de 2025.