Inter comunica saída do técnico Mano Menezes

O técnico Mano Menezes não trabalha mais para o Inter. Na noite desta segunda-feira, 17, o clube colororado emitiu nota anunciando o desligamento do profissional. Porém não se sabe se a demissão foi iniciativa do Mano ou do clube. Segundo o comunicado, o auxiliar Sidnei Lobo também deixa seu cargo. Desde abril de 2022, Mano coordenava a equipe de futebol do time gaúcho. Sob sua liderança, o Inter ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Leia a íntegra da nota:

O Sport Club Internacional comunica a saída do técnico Mano Menezes. O auxiliar Sidnei Lobo também deixa o cargo. Anunciado em abril do ano passado, Mano esteve no cargo por mais de um ano. Na temporada 2022, comandou o time em uma campanha sólida dentro do Campeonato Brasileiro, disputando o título da competição e terminando com a melhor campanha do Inter nos pontos corridos, com 73 pontos. Também com Mano, o Colorado passou 325 dias sem derrota no Beira-Rio, com 27 partidas e 20 vitórias. Série interrompida no mês de maio. O clube agradece aos profissionais pela dedicação, empenho e trabalho realizado durante o período, desejando sorte e sucesso na sequência de suas carreiras.